Бывший управленец «Яндекса» Сергей Файфер продал свой стартап Spellwise AI-компании из США

Бывший управленец «Яндекса» Сергей Файфер продал AI-компании из США свой стартап Spellwise. Это второй «выход» Файфера – в январе 2022 года он продал сервис Sayana. В оба стартапа инвестировал Николай Давыдов и его фонд.
Бывший глава разработки экспериментальных проектов «Яндекса» Сергей Файфер продал стартап Spellwise американской AI-компании Perplexity. Об этом пишет портал Gold Penguin.
Сумма и условия сделки не разглашаются. Файфер продолжит работать в Spellwise в качестве руководителя отдела разработки мобильных проектов.
Spellwise – приложение для iOS, которое помогает в написании текстов, используя искусственный интеллект.
В Spellwise в первом квартале 2023 года инвестировал фонд Davidovs Николая и Марины Давыдовых.
В январе 2022 года американская компания Headspace Health купила стартап Sayana, в числе сооснователей которого – Сергей Файфер.
Фото на обложке: ivan_kislitsin /
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