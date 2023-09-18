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Бывший управленец «Яндекса» Сергей Файфер продал свой стартап Spellwise AI-компании из США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывший управленец «Яндекса» Сергей Файфер продал AI-компании из США свой стартап Spellwise. Это второй «выход» Файфера – в январе 2022 года он продал сервис Sayana. В оба стартапа инвестировал Николай Давыдов и его фонд.

Бывший управленец «Яндекса» Сергей Файфер продал свой стартап Spellwise AI-компании из США

Бывший глава разработки экспериментальных проектов «Яндекса» Сергей Файфер продал стартап Spellwise американской AI-компании Perplexity. Об этом пишет портал Gold Penguin.

Сумма и условия сделки не разглашаются. Файфер продолжит работать в Spellwise в качестве руководителя отдела разработки мобильных проектов.

Spellwise – приложение для iOS, которое помогает в написании текстов, используя искусственный интеллект.

В Spellwise в первом квартале 2023 года инвестировал фонд Davidovs Николая и Марины Давыдовых.

В январе 2022 года американская компания Headspace Health купила стартап Sayana, в числе сооснователей которого – Сергей Файфер.

Фото на обложке: ivan_kislitsin / Shutterstock

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