Сооснователь сервиса CloudPayments стал советником зампредправления «Тинькофф»

Сооснователь и генеральный директор платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов назначен советником заместителя председателя правления «Тинькофф». Об этом Rusbase сообщил представитель CloudPayments.

На этой должности он продолжит работу над совместными платежными сервисами компаний и сохранит пост генерального директора CloudPayments.

Дмитрий Спиридонов

В 2017 году «Тинькофф» выкупил 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличил свою долю в компании до 95%. Спиридонову принадлежат 5% сервиса. При этом изменений для партнеров CloudPayments не произошло — сервис продолжает работать под собственным брендом.

CloudPayments предоставляет сервис интернет-эквайринга для любого бизнеса, принимающего банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Также дает возможность встроить систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, кнопки Apple Pay и Google Pay. По данным компании, сейчас у нее 5268 клиентов.