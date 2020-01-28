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Сооснователь сервиса CloudPayments стал советником зампредправления «Тинькофф»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь и генеральный директор платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов назначен советником заместителя председателя правления «Тинькофф». Об этом Rusbase сообщил представитель CloudPayments.

Сооснователь сервиса CloudPayments стал советником зампредправления «Тинькофф»

На этой должности он продолжит работу над совместными платежными сервисами компаний и сохранит пост генерального директора CloudPayments.

Дмитрий Спиридонов

В 2017 году «Тинькофф» выкупил 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличил свою долю в компании до 95%. Спиридонову принадлежат 5% сервиса. При этом изменений для партнеров CloudPayments не произошло — сервис продолжает работать под собственным брендом.

CloudPayments предоставляет сервис интернет-эквайринга для любого бизнеса, принимающего банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Также дает возможность встроить систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, кнопки Apple Pay и Google Pay. По данным компании, сейчас у нее 5268 клиентов. 

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