Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Спортивный EdTech-стартап Sportuniver привлек 30 млн рублей от консорциума инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Спортивный образовательный проект Sportuniver закрыл первый раунд инвестиций на 30 млн рублей при оценке в 200 млн рублей. В стартап вложился консоциум инвесторов, который представляет владелец и вице-президент ФК «Динамо» Вологда, гендиректор Skillaz Андрей Крылов.

Спортивный EdTech-стартап Sportuniver привлек 30 млн рублей от консорциума инвесторов

Инвестиции пойдут на создание новых обучающих программ в различных видах спорта, построения цифровой платформы обучения спортивным профессиям и компетенциям, продвижение проекта в России и за рубежом, сообщил RB.RU представитель стартапа.

Сейчас в Sportuniver доступно более 50 онлайн-программ по нескольким направлениям — от языкового курса по футбольному английскому до профессиональных программ для тренеров и игроков. Основную аудиторию площадки составляют тренеры, спортивные врачи, психологи, функционеры, родители спортсменов и сами спортсмены. 

«Мы видим, как растет спрос на качественное повышение навыков и экспертизы профессионалов в спорте <…>. Верим в команду, потенциал рынка в России и, конечно, глобальную экспансию. Поэтому и приняли решение инвестировать в проект», — сообщил Крылов.

Первые программы Sportuniver были представлены в 2019 году. Стартап основали экс-СЕО сети магазинов Under Armour в России и футбольной школы FC Barcelona в России Ярослав Савин, автор и руководитель совместного проекта Skillbox Дмитрий Земцов и автор и ведущий спортивных ТВ и YouTube-шоу Станислав Ярушин. 

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Спортунивер» за 2021 год составила 22,7 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Иду работать: почему все больше людей совмещают рабочий стол с беговой дорожкой
  2. 2 Откуда берёт трафик зависимый от Instagram* бизнес? Статистика рынка спортивных студий
  3. 3 5 правил, которые помогут спортивным клубам пережить кризис
  4. 4 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
  5. 5 Уровень зрелости российского спорттеха — исследование
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июля 2022

Hackers Bridge

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ