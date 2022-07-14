Спортивный EdTech-стартап Sportuniver привлек 30 млн рублей от консорциума инвесторов

Спортивный образовательный проект Sportuniver закрыл первый раунд инвестиций на 30 млн рублей при оценке в 200 млн рублей. В стартап вложился консоциум инвесторов, который представляет владелец и вице-президент ФК «Динамо» Вологда, гендиректор Skillaz Андрей Крылов.

Инвестиции пойдут на создание новых обучающих программ в различных видах спорта, построения цифровой платформы обучения спортивным профессиям и компетенциям, продвижение проекта в России и за рубежом, сообщил RB.RU представитель стартапа.

Сейчас в Sportuniver доступно более 50 онлайн-программ по нескольким направлениям — от языкового курса по футбольному английскому до профессиональных программ для тренеров и игроков. Основную аудиторию площадки составляют тренеры, спортивные врачи, психологи, функционеры, родители спортсменов и сами спортсмены.

«Мы видим, как растет спрос на качественное повышение навыков и экспертизы профессионалов в спорте <…>. Верим в команду, потенциал рынка в России и, конечно, глобальную экспансию. Поэтому и приняли решение инвестировать в проект», — сообщил Крылов.

Первые программы Sportuniver были представлены в 2019 году. Стартап основали экс-СЕО сети магазинов Under Armour в России и футбольной школы FC Barcelona в России Ярослав Савин, автор и руководитель совместного проекта Skillbox Дмитрий Земцов и автор и ведущий спортивных ТВ и YouTube-шоу Станислав Ярушин.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Спортунивер» за 2021 год составила 22,7 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash