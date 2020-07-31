Количество пользователей Spotify в мире достигло 299 млн человек

Музыкальный стриминговый сервис Spotify отчитался по финансовым результатам за второй квартал 2020 года. В настоящий момент сервис насчитывает более 299 млн пользователей. Из них 138 млн клиентов в 92 странах мира оформили платную подписку. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Прирост общего числа активных пользователей составил 29% к аналогичному периоду прошлого года. Использование Premium-подписки выросло на 27%. По заявлению компании, за исключением возросших расходов на персонал, все ключевые показатели соответствуют прогнозам или опережают их. Затраты на штат увеличились в связи с повышением цен на акции.

Также сообщается, что во втором квартале текущего года сервис предложил новый тариф — Premium для двоих.

Напомним, что 15 июля Spotify был запущен в России и еще на 12 европейских рынках.

«Первая неделя в России была очень насыщенной. Если мы будем и дальше развиваться в таком темпе, то в долгосрочной перспективе мы сможем привлечь еще 250 млн пользователей на этих рынках», — комментирует основатель и гендиректор Spotify Дэниэл Эк.

По собственным данным, сейчас Spotify представлен практически во всей Европе. Сервис дает доступ к более чем 60 млн треков.

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