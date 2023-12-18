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Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Шведский музыкальный сервис Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России 14 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ.

Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России

Сервис не работает в стране с апреля 2022 года. Причиной тому стал «тщательный анализ текущей ситуации», объснили тогда представители платформы.

Перед началом спецоперации на Украине Spotify почти полностью выполнил закон о «приземлении» IT-гигантов в России. 4 февраля 2022 года сервис открыл в России официальное представительство. 

Фото на обложке: Alexanderstock23 / Shutterstock

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