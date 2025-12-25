Подработка курьером: спрос в России вырос на 63% в 2025-м

В 2025 году спрос бизнеса на курьеров с частичной занятостью вырос на 44%, а число откликов со стороны исполнителей — сразу на 63%. По данным сервисов Авито Подработка и Авито Авто, в среднем по России такая подработка приносила около 49,4 тыс. рублей в месяц, но динамика сильно различалась по регионам. Самый резкий рост зафиксирован на Северном Кавказе.

Интерес к подработке курьером вырос сильнее спроса

По данным Авито Подработки, интерес исполнителей к подработке вырос сильнее, чем спрос со стороны бизнеса.

В 2025 году компании искали курьеров на частичную занятость почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. Рост составил 44% год к году. Количество откликов на такие вакансии увеличилось на 63%, или более чем в 1,6 раза за год.

Средний доход курьера по России — около 49 тыс. рублей

В среднем по стране курьеры на частичной занятости могли рассчитывать на зарплату около 49 377 рублей в месяц. Фактический доход зависит от региона, числа смен, погодных условий и чаевых.

Самая заметная динамика по числу предложений частичной занятости для курьеров зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе. За год показатель вырос на 101%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 036 рублей в месяц.

В числе лидеров также: Северо-Западный федеральный округ (рост предложений на 51%, среднее вознаграждение 48 831 руб.) и Уральский федеральный округ (рост на 49%, среднее вознаграждение 50 772 руб.).

Рост предложений зафиксирован во всех федеральных округах

По данным исследования, спрос на работу курьером наблюдалась во всех регионах России. В Центральном и Южном федеральных округах число предложений увеличилось на 42%, в Приволжском — на 40%, в Дальневосточном — на 35%, в Сибирском — на 34%.

Самое высокое среднее вознаграждение среди округов в 2025 году зафиксировано в Сибирском федеральном округе — 52 244 рубля в месяц.

Самый заметный рост откликов — в Сибирском федеральном округе

По данным Авито Подработки, наиболее заметно число откликов на вакансии курьеров выросло в Сибирском федеральном округе (+85%), Уральском (+73%) и Южном (+72%).

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отметил, что исполнители выбирают подработку из-за возможности самостоятельно планировать количество смен и увеличивать совокупный доход, а рост откликов показывает усиление интереса к гибким форматам занятости в доставке.