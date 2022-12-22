Спрос на внутренние туры в России вырос до 20%

Рост продаж организованных туров по России по итогам 2022 года составил 16%. Число туристов выросло почти в два раза, до 500 тыс. человек. Рост стал возможен благодаря действовавшим программам кешбэка и субсидирования чартерных рейсов.

Самые популярные направления — Сочи, Кавказские Миниральные Воды, Москва и Санкт-Петербург, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные туроператоров.

Москву и Петербург туристы выбирали в качестве альтернативы коротким европейским поздкам. Стоимость экскурсионных поездок в эти города выросла на 10-20%. При этом недозагрузка отелей из-за дефицита интуристов привела к снижению тарифов для турбизнеса.

Участники рынка надеются на рост и в следующем году примерно на 10-15%. Сейчас спрос на летние программы в рамках акций раннего бронирования превышает прошлогодний на 80%. В декабре туроператоры продают примерно 10% от летних объемов.

В 2023 году господдержка может сократиться, финансирование на программу туристичего кешбэка пока не предусмотрено.

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