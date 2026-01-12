Anthropic выпустила ИИ для медицины — Claude for Healthcare



Anthropic запустила Claude for Healthcare — ИИ-инструмент для больниц, страховых компаний и пациентов, пишет Business Insider. Продукт, в основе которого модель Claude Opus 4.5, должен помочь с повседневными клиническими и административными задачами, включая работу с медицинской информацией и документами. Запуск состоялся спустя неделю после выхода аналогичного продукта от OpenAI.

Claude for Healthcare соответствует требованиям к безопасности данных

Claude for Healthcare предназначен для работы в медицине. Продукт используется клиниками и страховыми компаниями, где действуют строгие требования к безопасности данных и точности информации.

Anthropic заявляет, что данные пациентов обрабатываются только в рамках запросов, не сохраняются в памяти модели и не используются для её обучения. Доступ к информации контролируется медицинскими организациями, что снижает риски утечек.

Новая Claude Opus 4.5 обеспечивает большую медицинскую точность

Claude for Healthcare работает на базе обновлённой ИИ-модели Claude Opus 4.5. По данным компании, новая версия показала более высокие результаты в симуляторе медицинских и научных задач по сравнению с предыдущими. Anthropic также утверждает, что модель демонстрирует меньше фактических ошибок.

Инструменты ориентированы как на докторов, так и на клиентов. Claude может помогать в интерпретации медицинских данных, подготовке отчётов и объяснении сложной информации пациентам.

Сотрудничество с медицинскими базами данных для эффективной работы

Anthropic подключила Claude к отраслевым источникам данных. Среди них — база данных Centers for Medicare & Medicaid Services*Федеральное агентство в составе Министерства здравоохранения США, классификатор медицинских кодов МКБ-10, реестр National Provider Identifier*Система, которая присваивает уникальные 10-значные идентификаторы тем, кто оказывает медицинские услуги в США и библиотека биомедицинских исследований PubMed. Интеграция с ними позволяет врачам быстрее находить релевантную информацию и повышать эффективность медицинской работы.

Также Anthropic представила набор настраиваемых функций, которые позволяют ИИ выполнять конкретные рабочие задачи в медицине. Например, система может помогать клиникам автоматически готовить документы для согласования лечения со страховыми компаниями и упрощать другие рутинные административные процессы.

Контекст

Запуск Claude for Healthcare состоялся через неделю после медицинского релиза OpenAI. Компания представила раздел OpenAI для здоровья.

Система OpenAI отличается от Anthropic тем, что ориентирована на обычных пользователей, а не врачей. С помощью ИИ пациенты могут подготовиться к визиту к врачу, проанализировать свои медицинские показатели и отследить динамику анализов.