В ChatGPT появится раздел о здоровье — ChatGPT Health

В ChatGPT появится отдельный раздел, посвящённый вопросам медицины и здоровья. Пользователи смогут хранить и анализировать свои медицинские данные отдельно от других диалогов, а также использовать ИИ для подготовки к визитам в больницу. В OpenAI подчёркивают: хотя новый раздел создавался при участии врачей, он не станет заменой полноценной медицинской помощи

Теперь все данные хранятся в конфиденциальном месте

По данным OpenAI, еженедельно более 230 млн пользователей по всему миру задают чат-боту вопросы о здоровье — от интерпретации симптомов до советов по образу жизни. Новый раздел поможет систематизировать этот сценарий использования и вынести его в отдельное, защищённое пространство.

Так, данные из раздела Health не будут использоваться для ответов в других чатах. Более того, компания не станет применять полученную информацию для обучения базовых моделей OpenAI.

При этом ChatGPT может учитывать нейтральный контекст из других диалогов — например изменения образа жизни или распорядка дня, — если это помогает сделать ответы более релевантными. В OpenAI подчёркивают, что обратного обмена данными не происходит: информация из раздела Health не «утекает» в обычные чаты.

Главная особенность — интеграция с приложениями для здоровья

ChatGPT Health позволит подключать данные из сторонних сервисов и приложений, в том числе Apple Health, Function и MyFitnessPal. Это даст пользователям возможность анализировать свои показатели здоровья, отслеживать динамику анализов, получать разъяснения по результатам обследований. Также раздел может помочь с рекомендациями по питанию, физической активности и восстановлению — с учётом привычек и ранее зафиксированных показателей.

При этом OpenAI подчёркивает, что ChatGPT Health не предназначен для диагностики или назначения лечения.

«Этот инструмент не предназначен для диагностики или лечения. Он помогает разбираться в повседневных вопросах и понимать, как работает организм не только во время болезни — чтобы пользователи чувствовали себя более информированными и подготовленными к важным разговорам с врачами», — следует из пресс-релиза OpenAI.

В разработке приняли участие более 260 врачей

ChatGPT Health создавался при участии врачей и медицинских экспертов. За два года OpenAI получила более 600 тыс. комментариев от более чем 260 врачей из 60 стран и десятков медицинских специализаций. Эта информация использовалась для настройки поведения модели и оценки качества её ответов.

Для проверки результатов OpenAI применяет систему оценивания HealthBench: в её основе лежат клинические критерии, основанные практикующими врачами. В компании подчёркивают, что приоритетом стали безопасность, корректная эскалация рекомендаций и ясность формулировок, особенно в чувствительных сценариях, связанных со здоровьем.