Аренда самокатов в 2025-м: средний чек упал на 20%

Аналитики T-Pay впервые за пять лет зафиксировали снижение оборота в сегменте аренды электросамокатов. Во втором квартале 2025 года траты на кикшеринг сократились на 5% в годовом выражении, а средний чек уменьшился почти на 20%. Причина — новые тарифы и изменение поведения россиян: самокаты всё чаще берут для коротких перемещений, а не для долгих прогулок.

Траты и динамика рынка

Рынок городского проката самокатов до 2025 года показывал только рост, но впервые вышел в минус. Пользователи Т-Банка совершили в шесть раз больше транзакций, чем в 2021-м, но итоговый оборот ушёл в минус.

Падение связано со средним чеком, который снижается всё быстрее. В 2021 году поездка обходилась в среднем в 161 ₽, в 2024-м — уже в 113 ₽, а к середине 2025 года показатель упал до 101 ₽. По прогнозу T-Data, к концу года чек опустится ещё ниже — до 95 ₽.

Почему падает средний чек

Главная причина — изменение тарифов. Сервисы внедрили подписки, отменяющие плату за старт аренды, и возможность покупать минуты оптом. Пользователи экономят на каждой поездке, а средняя сумма в транзакции падает. Второй фактор — смена модели поведения. В мегаполисах более 90% поездок укладываются в 20 минут: люди используют самокат вместо автобуса или метро, а не для часовых прогулок.

По словам гендиректора МТС Юрент Ивана Туринге, в этом году сервисы раньше открыли сезон в столице и регионах, а также впервые работали зимой в Калининградской области. Он отметил, что новые тарифные модели активно набирают популярность и оказывают давление на средний чек. При этом аудитория расширяется: растёт доля женщин и пользователей старше 45 лет.

Когда и как катаются

Исследование показывает: пиковое время аренды — с 16:00 до 21:00, и в будни, и в выходные. Реже всего самокаты берут ночью с 2:00 до 5:00. При этом пятница остаётся днём максимального спроса. Самая дорогая аренда фиксируется в воскресенье ночью — в среднем 135 ₽ за поездку, что на 48 ₽ дороже утренних часов. Минимальный чек — будни с 7:00 до 8:00, когда поездка обходится всего в 87 ₽.

Портрет клиента остаётся молодым: 64% пользователей — до 25 лет, ещё 33% — от 25 до 45 лет. Старше 45 лет — лишь 3%. Женщины составляют 23% аудитории, но при этом на них приходится 25% оборота, так как они чаще выбирают более длинные поездки.

Контекст

По данным Яндекс Go, опубликованным в начале сентября, 94% клиентов берут самокаты как транспорт, а не ради прогулок. За год число «транспортных» пользователей выросло на 90%. Самокат окончательно встроился в городскую логистику — от «последней мили» у метро до замены автобусов ночью, когда общественный транспорт не работает.

Совокупность данных T-Pay и Яндекс Go объясняет парадокс рынка: количество поездок растёт рекордными темпами, но деньги за аренду поступают меньшими суммами. Россияне делают короткие поездки чаще, рынок становится частью городской транспортной системы, а экономика кикшеринга перестраивается под новую реальность.

Фото: Eduardo Alvarado / Getty Images