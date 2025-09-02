Яндекс Go: самокаты превратились в транспортную привычку

Лето-2025 окончательно поставило точку в споре «развлечение или транспорт». Самокаты Яндекс Go стали частью городской логистики: 94% пользователей брали их не ради вечерних прогулок, а чтобы доехать куда нужно. И чем чаще человек арендует самокат, тем более предсказуемым становится его маршрут.

От первого круга до рабочего ритуала

Исследование сервиса показывает: новичок чаще всего берёт самокат «просто покататься». В 43% случаев первая поездка носит развлекательный характер. Но уже к десятой доля таких заездов падает до 25%, а к тридцатой — до 20%. В итоге чисто «развлекательные» клиенты практически исчезли — всего 6%.

Рост транспортной аудитории

За год число людей, которые используют самокат исключительно как транспорт (10 из 10 поездок), выросло на 90%. Ещё на 48% увеличилась группа, где 9 из 10 маршрутов — транспортные. Сегодня таких «практиков» уже пятая часть всей аудитории Яндекс Go.

В среднем 77% всех поездок совершают частотные пользователи. На треть их маршрутов приходится «копипаст» — дом-метро, дом-работа и обратно.

Смена общественного транспорта на ночь

Ночью самокат закрывает дыру в расписании автобусов и метро. С 23:00 до 06:00 длительность поездок вырастает на 76% и достигает рекордных 12 минут. Это время, когда обычный транспорт не ходит или делает паузы, а горожане не готовы ждать.

Рост ежедневных поездок

Число пользователей, арендующих самокат каждый день или через день, за год выросло на 36%. У них маршруты максимально стабильны: треть поездок проходит по одним и тем же путям.

Три сценария для городов-миллионников

Исследование выделяет три ключевых модели:

«Последняя миля» — половина поездок стартует или заканчивается у метро, ЖД-станций и остановок. Самокаты расширяют радиус доступности с 700 метров пешком до 2–3 км.

Преодоление барьеров — когда маршрут проходит через промзоны, железнодорожные пути или узкие улицы. Там, где автобус не проедет, самокат добирается.

Внутренняя сеть — на больших территориях (кампусы, жилые массивы) самокаты соединяют точки, не охваченные общественным транспортом.

Контекст

Яндекс Go инвестирует в развитие кикшеринга с 2018 года. Сегодня сервис работает в десятках городов, и по данным компании, летом 2025 года ежедневно совершаются сотни тысяч поездок.

Самокат вошёл в городскую экономику

Самокат перестал быть игрушкой миллениалов. Он встроился в транспортную систему города и уже конкурирует с автобусами и маршрутками. Поездки стали регулярными, маршруты — стабильными, а сам рынок кикшеринга превратился в новый слой городской экономики.

