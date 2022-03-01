Ссылка дня: все об эмиграции и переносе бизнеса на одной странице в Notion

Администраторы Telegram-чата «Эмиграция из России» в режиме реального времени собирают всю актуальную информацию о возможностях для переезда и переноса бизнеса на странице в Notion.
По ссылке можно найти материалы о ближайших странах для въезда, необходимых документах, стоимости жилья, налогах, визах и вакансиях. Информация постоянно дополняется и обновляется.
Список стран, доступных гражданам РФ без визы
Страница будет полезна предпринимателям, ИТ-специалистам и всем, кто рассматривает возможность переезда из России.
- О сервисах, которые помогут подготовиться к переезду, читайте в материале RB.RU: Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
- О русскоязычных сообществах в разных странах: Русские за границей: подборка бизнес-сообществ
Обложка: Unsplash
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01 марта 2022
01 марта 2022
01 марта 2022