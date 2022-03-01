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Ссылка дня: все об эмиграции и переносе бизнеса на одной странице в Notion

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Администраторы Telegram-чата «‎Эмиграция из России» в режиме реального времени собирают всю актуальную информацию о возможностях для переезда и переноса бизнеса на странице в Notion.

Ссылка дня: все об эмиграции и переносе бизнеса на одной странице в Notion

По ссылке можно найти материалы о ближайших странах для въезда, необходимых документах, стоимости жилья, налогах, визах и вакансиях. Информация постоянно дополняется и обновляется.

 

Безвиз страны

Список стран, доступных гражданам РФ без визы

 

Страница  будет полезна предпринимателям, ИТ-специалистам и всем, кто рассматривает возможность переезда из России.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

 Обложка: Unsplash

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