Администраторы Telegram-чата «‎Эмиграция из России» в режиме реального времени собирают всю актуальную информацию о возможностях для переезда и переноса бизнеса на странице в Notion.

Ссылка дня: все об эмиграции и переносе бизнеса на одной странице в Notion