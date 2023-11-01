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Российский разработчик IT-решений для бизнеса «Стахановец» вышел на рынок Турции

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский разработчик IT-решений по контролю за работой сотрудников «Стахановец» вышел на рынок Турции. Компания будет представлять свои услуги под брендом Nanogoz. В планах «Стахановца» освоить рынок Латинской Америки, сообщила компания.

Российский разработчик IT-решений для бизнеса «Стахановец» вышел на рынок Турции

Разработчик программного обеспечения для регистрации и оценки поведения сотрудников «Стахановец» начал работу на рынке Турции. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

В Турции «Стахановец» представляет свои решения под брендом Nanogoz. Систему мониторинга работы персонала уже внедрили в 20 компаниях, до конца года их число увеличится до 35, рассказали в «Стахановце».

«Создание Nanogoz было стратегическим решением – турецкий бренд позволяет продвигать продукт не только на рынке MENA, но и открывает выход на европейские страны», — пояснил операционный директор «Стахановца» Александр Канатов.

Программный комплекс «Стахановца» позволяет вести учет рабочего времени, анализировать эффективность работы и вовлеченность сотрудников, предотвращать утечки информации.

«Стахановец» планирует продолжить экспансию и освоить рынок Латинской Америки, сообщили в компании.

В декабре «Стахановец» представил сервис по защите коммерческой тайны. 

Фото на обложке: Kristini / Shutterstock

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