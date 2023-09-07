Минцифры обновит стандарты подготовки специалистов по кибербезопасности

Минцифры намерено пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России. Ведомство готовит обновление с учетом нынешнего уровня угроз, сообщил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.

На фоне увеличения числа кибератак на российские компании вырос спрос и на услуги по расследованию таких инцидентов. Продажи решений для мониторинга и анализа выросли на 20–40%.

Сейчас их объем оценивается на уровне 15 млрд рублей — примерно 8% от всего рынка информбезопасности. Киберразведка позволяет заранее понять, с какими угрозами может столкнуться организация в ближайшее время. А техническое расследование помогает понять, как действовал киберпреступник, чтобы усилить защиту от аналогичных атак в дальнейшем.

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