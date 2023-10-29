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Израиль пообещал разорвать сотрудничество со Starlink при предоставлении интернета сектору Газа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его ведомство прекратит любое сотрудничество со SpaceX, если компания предоставит доступ к спутниковой системе Starlink для помощи сектору Газа. Израиль уверен, что система будет использована не только в гуманитарных целях.

Израиль пообещал разорвать сотрудничество со Starlink при предоставлении интернета сектору Газа

«ХАМАС использует ее для террористической деятельности. Мы это знаем, и Маск это знает», — написал Кархи в X.

Министр добавил, что Израиль «будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства» для борьбы с предоставлением Starlink сектору Газа. Кархи также отметил, что к тому времени его ведомство «разорвет все связи со Starlink».

Глава министерства связи Израиля написал это сообщение в ответ на заявление Илона Маска о том, что Starlink предоставит доступ к подключению для «международно-признанных организаций по оказанию помощи в Газе».

В ответ на заявление Кархи Маск написал, что, по его данным, ни один терминал из Газы не пытался подключиться к Starlink.

«Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется только в гуманитарных целях», — добавил миллиардер.

Фото: Unsplash

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