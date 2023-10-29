Израиль пообещал разорвать сотрудничество со Starlink при предоставлении интернета сектору Газа

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его ведомство прекратит любое сотрудничество со SpaceX, если компания предоставит доступ к спутниковой системе Starlink для помощи сектору Газа. Израиль уверен, что система будет использована не только в гуманитарных целях.

«ХАМАС использует ее для террористической деятельности. Мы это знаем, и Маск это знает», — написал Кархи в X.

Министр добавил, что Израиль «будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства» для борьбы с предоставлением Starlink сектору Газа. Кархи также отметил, что к тому времени его ведомство «разорвет все связи со Starlink».

Глава министерства связи Израиля написал это сообщение в ответ на заявление Илона Маска о том, что Starlink предоставит доступ к подключению для «международно-признанных организаций по оказанию помощи в Газе».

В ответ на заявление Кархи Маск написал, что, по его данным, ни один терминал из Газы не пытался подключиться к Starlink.

«Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется только в гуманитарных целях», — добавил миллиардер.

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