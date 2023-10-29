Израиль пообещал разорвать сотрудничество со Starlink при предоставлении интернета сектору Газа

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его ведомство прекратит любое сотрудничество со SpaceX, если компания предоставит доступ к спутниковой системе Starlink для помощи сектору Газа. Израиль уверен, что система будет использована не только в гуманитарных целях.
«ХАМАС использует ее для террористической деятельности. Мы это знаем, и Маск это знает», — написал Кархи в X.
Министр добавил, что Израиль «будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства» для борьбы с предоставлением Starlink сектору Газа. Кархи также отметил, что к тому времени его ведомство «разорвет все связи со Starlink».
Глава министерства связи Израиля написал это сообщение в ответ на заявление Илона Маска о том, что Starlink предоставит доступ к подключению для «международно-признанных организаций по оказанию помощи в Газе».
В ответ на заявление Кархи Маск написал, что, по его данным, ни один терминал из Газы не пытался подключиться к Starlink.
«Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется только в гуманитарных целях», — добавил миллиардер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
29 октября 2023
30 октября 2023
31 октября 2023