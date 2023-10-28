Рост производства цемента и спроса на мебель в РФ, новости Google и X: главное для бизнеса 28 октября

Екатерина Алипова
Илон Маск хочет сделать из X всё и сразу, превратив приложение и в сайт знакомст, и в цифровой банк, Google ввел новую функцию, которая позволит прерывать речь чат-бота с ИИ на полуслове, а в России растет объем производства цемента и спрос на табуретки. Продолжаем слежить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Рост производства цемента и спроса на мебель в РФ, новости Google и X: главное для бизнеса 28 октябряЕкатерина Алипова
- МИД Венгрии заявил, что страна не одобрит 12-ый пакет санкций ЕС против РФ, если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы.
- С января по сентябрь 2023 года производство цемента в России выросло на 3% (в сравнении с 2022 года), потребление — на 5% («Союзцемент»).
- Первые три квартала изменили ландшафт рынка физических копий консольных игр (PlayStation, XBox, Nintendo): в рознице продажи упали на 8,3% год к году в физическом выражении (до 1,1 млн шт) и на 6% в денежном (до 3,4 млрд рублей), а на маркетплейсах, напротив, выросли на те же 8-10%.
- Мэрия Москвы одобрила застройку территории ТК «Савеловский»: на 7,5 га разместятся ТРЦ (90,2 кв м), офисные помещения (32,9 тыс. кв. м) и гостиница (64 тыс. кв м).
- В октябре 2023 года резко вырос спрос россиян на мебель (в среднем на 35%, по данным «ВсеИнструменты.ру»), максимально заинтересованы покупателя в табуретках (они есть в категории мебель для кухни, которая подросла на 235%, мебель для гостиной — на 189%, и мебель для прихожей — на 112 процентов).
- АвтоВАЗ подтвердил планы расширить палитру цветов Lada Vesta и добавить к белому «Ледниковому» и серебристому металлику «Платина» новый неметаллизированный чёрный и коричневый «Кориандр».
- Чат-бот на базе ИИ Google Bard теперь можно настроить на ответы в режиме реального времени, а прервать речь программы можно посреди фразы.
- Газета Nouvelle Tribune, ссылаясь на проблемы проект спутниковой навигации Galileo, бизнес которого не справляется с отказом от носителей «Союз», утверждает, что антироссийские санкции сделали Европу зависимой от SpaceX и Илона Маска.
- Сам же Илон Маск на внутрикорпоративной конференции в честь годовщины приобретения экс-Twitter сообщил, что хочет превратить X в «приложение для всего»: свиданий, обучения, торговли и пр., а цифровые сервисы X к концу 2024 года должны «заменить ваш банк».
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