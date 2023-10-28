Илон Маск хочет сделать из X всё и сразу, превратив приложение и в сайт знакомст, и в цифровой банк, Google ввел новую функцию, которая позволит прерывать речь чат-бота с ИИ на полуслове, а в России растет объем производства цемента и спрос на табуретки. Продолжаем слежить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Рост производства цемента и спроса на мебель в РФ, новости Google и X: главное для бизнеса 28 октября