Starta расширила свою деятельность за счет образовательных продуктов — с 2023 года венчурная группа будет работать под брендом Starta Institute и сосредоточится на обучении людей, стремящихся перейти в технологическую отрасль, сделать карьеру или запустить собственный стартап, рассказал RB.RU сооснователь Starta Алексей Гирин.

При этом инвестиционная деятельность также продолжится.

Венчурная группа Starta с 2023 года начнет работать под брендом Starta Institute