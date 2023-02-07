Венчурная группа Starta с 2023 года начнет работать под брендом Starta Institute

Starta расширила свою деятельность за счет образовательных продуктов — с 2023 года венчурная группа будет работать под брендом Starta Institute и сосредоточится на обучении людей, стремящихся перейти в технологическую отрасль, сделать карьеру или запустить собственный стартап, рассказал RB.RU сооснователь Starta Алексей Гирин.
При этом инвестиционная деятельность также продолжится.
«В последние два года фокус Starta сместился на образовательные продукты и с 2023 года группа будет работать под брендом Starta Institute. Это не pivot и не spin-off. По сути мы с первых дней учили людей, помогали строить и развивать технологические бизнесы. Наши продукты и бизнес-модель родились из многолетнего наблюдения за стартапами. Мы отлично понимаем их боли, видим кадровый голод и потребность в образовании», — сообщил Гирин.
Starta Institute представляет собой гибридные образовательные программы для людей, стремящихся перейти в технологическую отрасль, сделать карьеру или запустить собственный стартап, пояснил сооснователь Starta. Обучение ведется на двух факультетах — инженерный и факультет менеджмента и предпринимательства.
«Особенность института — кампусы, открывающие возможность построения комьюнити, развития междисциплинарных связей и нетворкинга. Первые два кампуса работают в Берлине и Нью-Йорке. В планах на 2023 год развитие продаж в Колумбии, Нигерии и ОАЭ», — отметил Гирин.
По его словам, в программах Starta Institute уже приняли участие более 1 тыс. студентов из Германии, Польши, Латинской Америки и Ближнего Востока. За 2022 год проект показал рост выручки в 4 раза по сравнению с 2021 годом — показатель достиг $6,1 млн.
Группа Starta существует с 2011 года. Изначально компания фокусировалась на венчурных инвестициях (фонды Starta Capital) и образовательных программах для стартапов (Starta Accelerator). Под управлением группы более $50 млн, а портфель включает 220 компаний ранних стадий.
По словам Гирина, инвестиционная деятельность группы продолжится, но будет сосредоточена на финансировании выпускников Starta Institute.
Фото на обложке: Unsplash
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