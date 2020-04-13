Starta Ventures запустила бесплатный онлайн-акселератор

Starta Ventures объявила о создании гибридной программы, первая часть которой пройдет онлайн, вторая — в Нью-Йорке. Об этом Rusbase рассказал представитель акселератора.

Starta Hybrid состоит из двух частей. Первые 1,5 месяца стартап проходит онлайн-интенсив, на котором готовится к выходу на рынок США. Участникам будут доступны консультации с партнерами фонда, инвесторами и менторами, а также обучающие материалы и еженедельные задания с их проверкой.

По итогам первого этапа 15 лучших стартапов смогут присоединиться к батчу в Нью-Йорке длительностью 3 месяца. Каждой команде выплатят $20 тысяч на компенсацию затрат.

«‎Обычно стартапы приезжают в Америку неподготовленными. Они не понимают, что их ждет, и тратят много времени на раскачку. До начала батча можно разобраться с юридическими вопросами, провести анализ рынка, а также заняться custdev и адаптацией маркетинговых материалов. Мы хотим помочь фаундерам использовать карантин для подготовки», — сообщил генеральный партнер Starta Ventures Алексей Гирин.

Онлайн-акселератор будет доступен с 1 мая, начать обучение можно в любое время. Требования к стартапам: наличие MVP, продажи в домашнем регионе и желание сделать американский рынок своим основным. Подать заявку можно по ссылке.

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