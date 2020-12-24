Стартап для роста мобильных подписок Adapty привлек $500 тысяч

Сервис для аналитики и роста мобильных in-app подписок Adapty привлек $500 тысяч от Genesis Investments, 500 Startups и AdFirst.VC. Об этом Rusbase сообщили представители венчурного фонда Genesis Investments.

Adapty помогает разработчикам мобильных продуктов увеличивать in-app подписки в приложениях. На платформе сервиса можно управлять активными и отписавшимися пользователями, продвигать продукт новой аудитории и запускать A/B тесты для пейволлов, анализировать платежное поведение подписчиков.

На сегодняшний день стартап отслеживает около $10 млн дохода от приложений, более ста приложений увеличили прибыль благодаря Adapty, сервис используют свыше 1100 пользователей, говорится в сообщении.

Стартап основали Виталий Давыдов, Кирилл Потехин и Дмитрий Подопросветов. Ранее Виталий и Кирилл работали в команде мобильного приложения EasyTen и основали студию по машинному обучению Poteha Labs. Сейчас в Adapty работают 10 профессионалов с глубокими техническими знаниями и опытом в сфере мобильной разработки, машинного обучения, продаж и маркетинга.

«Стартап вырос из личного опыта работы с маркетинговой аналитикой. Компании тратили ресурсы на сторонние аналитические сервисы, потому что не было идеально подходящего под их задачи инструмента. Теперь мы стремимся избавить клиентов от тех проблем, с которыми столкнулись лично», — пояснил СЕО и сооснователь Adapty Виталий Давыдов.

Инвестиции компания направит на расширение функций A/B тестирования для in-app подписок и разработку допфункционала аналитики. Команда стартапа планирует работать над внедрением методов машинного обучения в подписки и упростить систему A/B тестирования подписок. Это позволит Adapty ускорить рост в период пиковой популярности модели подписок для монетизации приложений.

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