Starbucks и «Яндекс.Еда» запустили доставку напитков в Санкт-Петербурге

Cеть кофеен Starbucks и сервис «Яндекс.Еда» запустили доставку напитков из кофеен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Помимо готовых напитков, также можно заказать фирменные блюда, классические зерна Starbucks и капсулы.

Также компания выпустила лимитированные новогодние предложения мерчендайза и зерен. Вместе с ними предлагаются многоразовые кофейные стаканы, которые меняют цвет в зависимости от температуры напитка. Отмечается, что при оформлении заказа более чем на 3,5 тысячи рублей, заказ упакуют в подарочную коробку.

При оформлении заказа в «Яндекс.Еде» для напитков доступна кастомизация продукта, как при покупке кофе в кофейне.

На данный момент доставка возможна из 5 кофеен в Центральном и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленинградской области. По заявлению компании, заказ привезут в течение 30 минут с момента его оформления. При этом время доставки приготовленного напитка и блюд составит около 15 минут.

Запуск доставки в Петербурге происходит в рамках проекта Starbucks® Delivers. Ранее доставка из кофеен стала доступна в Москве. По собственным данным, сейчас к доставке подключены 25 кофеен в Москве. Всего, до конца этого года, к «Яндекс.Еде» подключатся почти 50 точек Starbucks в Москве и Санкт-Петербурге. Планируется, что в 2021 году проект начнет работу и в других регионах России.

Фото: «Яндекс»