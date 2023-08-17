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Платформа Startech.Base добавила функцию распространения карточек проекта

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платформа венчурной компании Startech.vc — Startech.Base — добавила функционал распространения карточек проекта. Он позволяет стартапам генерировать индивидуальную ссылку и делиться карточкой проекта с потенциальными инвесторами и клиентами.

Платформа Startech.Base добавила функцию распространения карточек проекта

Благодаря новому инструментарию пользователи Startech.Base смогут распространять ссылку с уникальной информацией, собирать контакты заинтересованных лиц и выгружать pdf-файл со всеми необходимыми сведениями.

В карточке указана дата последнего обновления данных, индустрия, страна, стадия проекта, его проблематика с решением, юридическая информация, сведения о команде и контакты. Также она включает информацию о существующих и целевых рынках продаж и прибыли. По ссылке потенциальные партнеры смогут узнать о реализованных бизнес-кейсах.

В следующем обновлении сервис добавит в карточки проекта сведения о лицах, которые получили к ней доступ. На начальном этапе пользователь может отслеживать статистику просмотров.

Сгенерировать ссылку можно сразу после регистрации в сервисе и внесения данных о проекте. Функция полностью бесплатная.

Startech.vc запустила Startech.Base в мае 2023 года, платформа содержит базу российских технологических компаний, корпораций и инвесторов.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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