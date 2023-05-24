Startech.vc запустил базу российских технологических проектов

Сервис создан для того, чтобы предприниматели смогли находить инвесторов и клиентов, а крупный бизнес — технологические решения для своих продуктов.

Предприниматели смогут размещать в базе информацию о своем продукте: данные о команде, технологии, бизнес-модели, стадии развития, кейсах и другие детали, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам или партнерам.

Startech.Base проводит отбор и проверяет актуальность данных в базе.

Для предпринимателей регистрация в базе бесплатна. Для инвесторов и корпораций предусмотрено несколько тарифов: от базового (доступ к платформе и ограниченный поиск по ней) до продвинутого (персональный менеджер, полные сведения о проектах и индивидуальный скаутинг при необходимости).

Сейчас в базе верифицировано порядка 350 технологических проектов на разных стадиях развития. Это компании сфер IT, промышленности, медицины, энергетики и другие.

Startech.vc — экосистемная венчурная компания, развивает технологическое предпринимательство через стартап-программы и сообщество, а также инвестирует в проекты на ранних стадиях как фонд Startech.Partners.

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