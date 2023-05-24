Startech.vc запустил базу российских технологических проектов

Венчурная компания Startech.vc запустила онлайн-платформу Startech.Base с проектами российских технологических компаний, корпорациями и инвесторами, сообщил RB.RU представитель Startech.vc.
Сервис создан для того, чтобы предприниматели смогли находить инвесторов и клиентов, а крупный бизнес — технологические решения для своих продуктов.
Предприниматели смогут размещать в базе информацию о своем продукте: данные о команде, технологии, бизнес-модели, стадии развития, кейсах и другие детали, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам или партнерам.
Startech.Base проводит отбор и проверяет актуальность данных в базе.
Для предпринимателей регистрация в базе бесплатна. Для инвесторов и корпораций предусмотрено несколько тарифов: от базового (доступ к платформе и ограниченный поиск по ней) до продвинутого (персональный менеджер, полные сведения о проектах и индивидуальный скаутинг при необходимости).
Сейчас в базе верифицировано порядка 350 технологических проектов на разных стадиях развития. Это компании сфер IT, промышленности, медицины, энергетики и другие.
Startech.vc — экосистемная венчурная компания, развивает технологическое предпринимательство через стартап-программы и сообщество, а также инвестирует в проекты на ранних стадиях как фонд Startech.Partners.
Фото на обложке: Unsplash
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