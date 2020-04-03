Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Акселератор Startech.vc запустит бесплатную программу по антикризисному развитию бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Бизнес-акселератор Startech.vc разрабатывает онлайн-программу поддержки предпринимателей. Об этом в фейсбуке написала управляющий партнер акселератора Анна Путинцева. 

Акселератор Startech.vc запустит бесплатную программу по антикризисному развитию бизнеса

По ее словам, в проекте участвуют крупные компании и институты. Программа «Business Alive — антихрупкость для бизнеса 2020» рассчитана на месяц. Она будет включать советы по антикризисному управлению, цифровой трансформации и адаптации бизнеса к новым условиям. Возможна финансовая поддержка предпринимателей.

Для участия в проекте надо заполнить анкету. В ней составители программы спрашивают о проблемах бизнеса, попытках их решения и необходимых мерах поддержки. Ответы предпринимателей используют при формировании программы. Оповещение о запуске программы придет на почту или в соцсети, указанные в анкете. 

Вчера президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам продлил нерабочий период до 30 апреля из-за распространения коронавируса. В России закрыты фитнес-клубы, развлекательные центры, салоны красоты. Рестораны работают только «на вынос». 

Исследовательский проект Barometer выяснил, что без мер поддержки 40% предпринимателей закроют бизнес в течение трех месяцев. 

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2020

Putting Health in Your Hands

03 апреля 2020

Sanak-lab

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2020

Putting Health in Your Hands

03 апреля 2020

Sanak-lab

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 апреля — 20 сентября 2020

Python-разработчик

6 апреля 2020 — 12 февраля 2021

Java-разработчик с нуля

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ