Акселератор Startech.vc запустит бесплатную программу по антикризисному развитию бизнеса

По ее словам, в проекте участвуют крупные компании и институты. Программа «Business Alive — антихрупкость для бизнеса 2020» рассчитана на месяц. Она будет включать советы по антикризисному управлению, цифровой трансформации и адаптации бизнеса к новым условиям. Возможна финансовая поддержка предпринимателей.

Для участия в проекте надо заполнить анкету. В ней составители программы спрашивают о проблемах бизнеса, попытках их решения и необходимых мерах поддержки. Ответы предпринимателей используют при формировании программы. Оповещение о запуске программы придет на почту или в соцсети, указанные в анкете.

Вчера президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам продлил нерабочий период до 30 апреля из-за распространения коронавируса. В России закрыты фитнес-клубы, развлекательные центры, салоны красоты. Рестораны работают только «на вынос».

Исследовательский проект Barometer выяснил, что без мер поддержки 40% предпринимателей закроют бизнес в течение трех месяцев.