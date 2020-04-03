Акселератор Startech.vc запустит бесплатную программу по антикризисному развитию бизнеса
Бизнес-акселератор Startech.vc разрабатывает онлайн-программу поддержки предпринимателей. Об этом в фейсбуке написала управляющий партнер акселератора Анна Путинцева.
По ее словам, в проекте участвуют крупные компании и институты. Программа «Business Alive — антихрупкость для бизнеса 2020» рассчитана на месяц. Она будет включать советы по антикризисному управлению, цифровой трансформации и адаптации бизнеса к новым условиям. Возможна финансовая поддержка предпринимателей.
Для участия в проекте надо заполнить анкету. В ней составители программы спрашивают о проблемах бизнеса, попытках их решения и необходимых мерах поддержки. Ответы предпринимателей используют при формировании программы. Оповещение о запуске программы придет на почту или в соцсети, указанные в анкете.
Вчера президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам продлил нерабочий период до 30 апреля из-за распространения коронавируса. В России закрыты фитнес-клубы, развлекательные центры, салоны красоты. Рестораны работают только «на вынос».
Исследовательский проект Barometer выяснил, что без мер поддержки 40% предпринимателей закроют бизнес в течение трех месяцев.
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