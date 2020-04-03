Российские предприниматели назвали необходимые меры поддержки бизнеса
64% российских предпринимателей отметили негативное влияние эпидемии коронавируса на свой бизнес. Об этом говорят результаты экспресс-опроса исследовательского проекта Barometer.
От падения курса рубля пострадали 69% компаний. Треть предпринимателей заявили, что могут потерять свой бизнес в течение трех месяцев (37%).
У половины опрошенных снизился спрос на продукты и серьезно упали продажи. 15% респондентов сказали, что находятся на грани банкротства, 14% думают о спасении личного имущества. В то же время, 32% предпринимателей видят новые возможности для бизнеса, а 29% — стараются адаптироваться к новым условиям.
55% респондентов отметили, что стали больше работать. Среди других мер борьбы с кризисом — сокращение расходов до нуля, приостановка производства и закупок, запуск маркетинговых акций, переход в онлайн-режим.
Также предприниматели назвали необходимые меры поддержки бизнеса:
- налоговые каникулы — 31%;
- расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса — 20%;
- обеспечение рынков рублевой и валютной ликвидностью — 17%;
- создание антикризисного фонда — 10%.
Опрос проходил в марте-апреле 2020 года среди 250 представителей малого и среднего бизнеса. 54% из них развивают оффлайн-бизнес (заведения, производство, услуги). 46% — онлайн-бизнес.
Фото: wutzkohphoto / Shutterstock
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