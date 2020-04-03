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Российские предприниматели назвали необходимые меры поддержки бизнеса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

64% российских предпринимателей отметили негативное влияние эпидемии коронавируса на свой бизнес. Об этом говорят результаты экспресс-опроса исследовательского проекта Barometer.

Российские предприниматели назвали необходимые меры поддержки бизнеса

От падения курса рубля пострадали 69% компаний. Треть предпринимателей заявили, что могут потерять свой бизнес в течение трех месяцев (37%). 

Опрос бизнеса

У половины опрошенных снизился спрос на продукты и серьезно упали продажи. 15% респондентов сказали, что находятся на грани банкротства, 14% думают о спасении личного имущества. В то же время, 32% предпринимателей видят новые возможности для бизнеса, а 29% — стараются адаптироваться к новым условиям. 

55% респондентов отметили, что стали больше работать. Среди других мер борьбы с кризисом — сокращение расходов до нуля, приостановка производства и закупок, запуск маркетинговых акций, переход в онлайн-режим.

Также предприниматели назвали необходимые меры поддержки бизнеса:

  • налоговые каникулы — 31%;
  • расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса — 20%;
  • обеспечение рынков рублевой и валютной ликвидностью — 17%;
  • создание антикризисного фонда — 10%. 

Опрос проходил в марте-апреле 2020 года среди 250 представителей малого и среднего бизнеса. 54% из них развивают оффлайн-бизнес (заведения, производство, услуги).  46% — онлайн-бизнес.

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock

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