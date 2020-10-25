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В Москве запустят программу поддержки технологических стартапов на ранних стадиях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В Москве запустят программу поддержки технологичного предпринимательства — StartHub.Moscow. Ее участники пройдут курс по развитию компаний, находящихся на ранних стадиях роста. Об этом говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве запустят программу поддержки технологических стартапов на ранних стадиях

«Стать участниками проекта смогут 100 команд. Для них будут созданы все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку», — сообщила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Подать заявку можно до середины декабря на сайте столичного Агентства инноваций. Оценка и отбор проектов-резидентов запланированы на январь 2021 года.

Принять участие в программе могут юридические лица с уже готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом  (MVP).

Фото: Unsplash

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