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Власти предложили объединять российские технологические стартапы в холдинги

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство собирается поддержать создание технологических холдингов, которые будут объединять несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект концепции технологического развития до 2030 года, авторы которого — кабмин, бизнес и экспертное сообщество.

Власти предложили объединять российские технологические стартапы в холдинги

Инициатива создания холдингов со стартапами поступила от «Сколково», ее планируется реализовать вместе с ВЭБ.РФ (от ВЭБа предполагается получать финансирование).

Госкорпорации позволят направлять инвестиции в технологический сектор (сейчас есть ограничения по рискам). Участникам таких холдингов предоставят льготы, которые сейчас есть у резидентов «Сколково»:

  • обнулят налог на прибыль,
  • освободят от НДС,
  • понизят страховые взносы,
  • установят нулевой налог на имущество,
  • предоставлят льготы по таможенным платежам.

Председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов сообщил изданию, что в 2023 году фонд рассчитывает создать как минимум три таких консорциума, в том числе в сфере кибербезопасности и беспилотного транспорта.

Число стартапов внутри объединений будет зависеть от конкретных отраслей — их может быть как 3–5, так и несколько десятков. Ожидается, что холдинг будет строиться вокруг одного базового актива, остальные проекты будут дополнять его компетенции, создавая синергетический эффект. Для объединения будет создаваться отдельное юрлицо.

Концепция технологического развития, в рамках которой предлагается объединять стартапы в холдинги, содержит три основных раздела: устойчивый технологический суверенитет, развитие технологий как фактор роста экономики и устойчивое развитие производственных систем.

Фото на обложке: Unsplash

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