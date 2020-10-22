Конкурента Netflix и TikTok закрыли через полгода после запуска

Стриминговая платформа Quibi не стала популярной у целевой аудитории. О провале стартапа компания объявила на официальном сайте.

Quibi запустили в апреле этого года в расчете на молодежь и подростков. С помощью сервиса зрители на экранах смартфонов могли посмотреть короткие видеоролики по 7-10 минут. В стартап инвесторы вложили около $2 млрд. Через полгода работы вместо планируемых 7 млн подписчиков платформа обзавелась только 500 тысячами постоянных зрителей.

Основатели стриминга — бывший председатель совета директоров The Walt Disney Джеффри Катценберг и экс-президент компании eBay Мэг Уитман — сначала хотели продать проект. Предложение поступило в том числе и Facebook. Но интереса к Quibi ни эта компания, ни другие потенциальные покупатели не проявили. В итоге платформу решили просто закрыть.

«Мы пришли к трудному решению свернуть бизнес, вернуть деньги акционерам и с достоинством попрощаться с коллегами. Мы чувствуем, что исчерпали все наши возможности», — написали о ткрытое письмо сотрудникам, инвесторам и партнерам Катценберг и Уитман .

В провале стартапа Катценберг винит пандемию. Эксперты полагают, что платформа Quibi просто не выдержала конкуренции.

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