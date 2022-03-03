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Тест: куда стартапам перевезти свой бизнес

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап Immigram разработал тест, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда. По итогам теста можно получить доступ к гидам по правилам подачи документов на стартап-визу и другие рекомендации по релокации.

Тест: куда стартапам перевезти свой бизнес

Тест для основателей стартапов разработали в Immigram. Он доступен по ссылке.

Вопросы теста касаются предпочтений предпринимателей по налоговым ставкам, погоде, окружающей среде. В тесте также спрашивается об объемах привлеченного финансирования, сроках с момента основания стартапа.

В конце теста предпринимателю предлагают решение по релокации на основе его ответов и дают рекомендации по оформлению документов и другим вопросам переезда.

RB запустили опрос для предпринимателей чтобы узнать, как события, связанные с «военной операцией на Украине» повлияли на бизнес и дальнейшие планы. Опрос анонимный, пройти его можно по ссылке.

Фото на обложке: Travel Faery / Shutterstock

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