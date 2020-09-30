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Акселератор KrokIT ждет стартапы и будущих менторов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

KrokIT принимает заявки от стартапов на участие в акселерационной программе до 1 октября. Также стартап-акселератор приглашает специалистов на курсы трекеров и бизнес-тренеров — записаться можно до 30 сентября.

Акселератор KrokIT ждет стартапы и будущих менторов

Присоединиться к акселератору могут стартапы с идеей, прототипом или готовым продуктом из сферы IT, который в перспективе можно вывести на международный рынок.

Из всех заявок организаторы отберут 30 проектов, которые пройдут трехмесячную акселерационную программу. Участников ждут лекции, работа с экспертами и менторами и демо-день, где они представят свои решения потенциальным инвесторам и профильным изданиям. Лучшие проекты смогут получить финансирование от $25 тыс. до $100 тыс. и пообщаться с представителями корпораций.

За участие в программе KrokIT получит от 3 до 9% стартапа. Подать заявку можно на сайте.

Стать бизнес-тренерами могут топ-менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты с опытом работы в своей сфере не менее трех лет. Чтобы попасть на курс трекеров, необходимо иметь опыт ведения бизнеса от пяти лет. Участники получат возможность нетворкинга, опыт работы со стартапами в акселераторе, инструменты изучения рынка и другие навыки.

Узнать подробности о курсах и записаться можно по ссылке.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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