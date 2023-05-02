Три четверти российских IT-стартапов открыли представительства за рубежом

В 2022 году количество российских IT-стартапов, откывших представительства в зарубежных юрисдикциях, существенно возросло. Так, до прошлого года из прошедших акселератор GoGlobal от ФРИИ только 26% стартапов открыли иностранные структуры, после — уже 74%.

Большинство из таких организаций работают за границей сразу в нескольких сегментах: 73% — B2B Enterprise, 58% — предприятия малого и среднего бизнеса, 27% — B2C, 8% — B2G.

Основная часть фаундеров — 31% выбрали для регистрации страны ближнего зарубежья (Казахстан, Армения и другие). Еще 23% остановились на традиционных для венчурных инвесторов юрисдикциях (Кипр, американский штат Делавэр, Кайманы). Столько же предпочли ОАЭ, Китай и Индию. В странах Евросоюза обосновались 6,3% фаундеров. И еще 16,7% зарегистрировали представительства в странах, где их рынок сбыта.

Большинство фаундеров — 62% — оформили компании за рубежом на граждан РФ, 19% — на резидентов страны присутствия, в 11% случаев бизнес принадлежит российской компании, в 8% — зарегистрирован на местную компанию-партнера или сооснователя.

Почти все проекты (89%) пришлось развивать на собственные средства. Лишь 11% стартапов удалось привлечь инвестиции, их средний объем составил около $1.5 млн. При этом не зафиксировано ни одной сделки с участием зарубежных бизнес-ангелов.

Как отмечают сами фаундеры, для выхода на рынок новой страны не всегда требуются большие вложения на старте. При этом у трети (33%) стартапов в первый год работы на новом рынке затраты превысили $500 тыс. Еще 38% потратили от $100 тыс. до $500 тыс. Остальным 29% оказалось достаточно менее $100 тыс.

В опросе ФРИИ приняли участие 75 фаундеров стартапов из 150, прошедших программу GoGlobal в 2022-22023 годах.

Ранее RB.RU рассказал, какие условия, по мнению экспертов, поспособствуют скорейшему восстановлению венчурного рынка в России.

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock