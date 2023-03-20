Эксперты назвали условия восстановления венчурного рынка в РФ уже в 2024 году

После рекордного роста в послепандемийном 2021 году глобальный венчурный рынок в минувшем году показал замедление. По данным WSJ, за 9 месяцев 2022 года он упал на 27% — до $329 млрд. А сбор средств мировыми венчурными фондами в четвертом квартале прошлого года сократился на 65% по сравнению с третьим кварталом, откатившись таким образом к уровню 2013 года.
Еще более драматическое падение показал российский венчурный рынок. Согласно данным Dsight, число сделок в 2022 году сократилось на 70%, а объем финансирования фондов составил лишь $418 млн, это минимальный показатель за шесть лет.
Перенасыщенный финтех, отсутствие значимых вложений со стороны корпораций и прогнозы по восстановлению рынка после спецоперации — эксперты в ходе Российского венчурного форума обсудили, чего ждать от отрасли и как скоро она восстановится. RB.RU собрал главное.
Медтех и Биотех
В минувшем году проекты в области биотеха привлекли $119 млн, это направление было наиболее популярным среди инвесторов. По словам старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилла Каема, несмотря на санкции, инвесторы сохраняют интерес к таким стартапам. Он отмечает, что эти проекты, как правило, ориентированы на глобальный рынок и требуют длительных разработок. И инвесторы готовы к такому сценарию.
Финтех
Сегодня финансовые технологии привлекают не только частных игроков, но и государственные банки. Вторые покупают отдельные решения или стартапы целиком, говорит член правления фонда «Московский инновационный кластер», сооснователь венчурного клуба «Синдикат» Анатолий Валетов.
Но не все считают целесообразным инвестировать в такие продукты. Партнер ГК «Б1», руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Антон Устименко указывает на перенасыщенность сферы. Россия — одна из стран-лидеров по развитию финтеха и внедрения его в повседневную жизнь. Поэтому если какой-то стартап предлагает некую платежную систему, то денег ему лучше не давать, заключил Устименко.
В 2022 году в нише финтех-стартапов наметился новый тренд, обратил внимание Кирилл Каем. Если раньше крупные компании инвестировали в проекты, чтобы встроить их продукты в свои экосистемы, то в минувшем году авторы стартапов столкнулись с принципиально новыми задачами. Из страны ушли вендоры, поставлявшие движки для финансовых организаций. Таким образом наиболее сильные стартапы объединились с интеграторами и переписывают движки.
Корпоративный венчур
Стартапам не следует ожидать серьезных вложений со стороны корпораций в ближайшее время. По итогам 2022 года, из всех корпоративных инвестиционных фондов сохранилось лишь около 10, отмечает инвестор, технологический предприниматель Евгений Джамалов. В условиях кризиса корпорациям пришлось перераспределить свои бюджеты, отчего пострадали инновационное и исследовательское направления. В обозримой перспективе предпосылки для изменения ситуации не прослеживаются.
Государство как соинвестор
В оценке роли государства мнения экспертов разделились. Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах утверждает, что в России не прижилась модель, где государство выступает соинвестором. Венчурный капитал требует быстрых решений, в то время как государственные фонды из-за высокой бюрократии проводят длительные обсуждения потенциальных вложений. Этот нюанс не позволяет им конкурировать с частными фондами.
Арсению Даббаху возразил управляющий партнер BSF Алексей Басов. Он напомнил, что именно государство стало соинвестором для сотен компаний и проектов. При этом эксперт признал, что не все вложения были успешными, а часть проектов вскоре закрылась.
Восстановление рынка
По мнению Кирилла Каема, 2023 год — лучшее время для инвестиций в российские стартапы. Чтобы встать на ноги, стартапу на ранней стадии потребуется 3-5 лет. Это как раз тот срок, полагает Каем, за который геополитическая ситуация в мире изменится, а российский бизнес может освоить новые рынки. Вероятно, это будут рынки Востока, а не Запада. Тем не менее, отечественные проекты смогут коммерциализировать свои продукты не только внутри РФ, говорит Каем.
Арсений Даббах, в свою очередь, отмечает, что после достижения дна рынку требуется год-полтора, чтобы от этого дна оттолкнуться. Если нынешнее состояние является низшей точкой, значит, в начале следующего года можно ожидать подъема. Кроме того, Даббах подчеркнул, что темпы возвращения венчурного рынка в России к прежним показателям напрямую зависят от того, насколько быстро закончится специальная военная операция. Если она завершится в текущем году, в 2024-м мы точно увидим много сделок, в том числе, с иностранными инвесторами, заключил эксперт.
Фото на обложке: Panchenko Vladimir /
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