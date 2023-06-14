Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Составлен список наиболее лояльных к малому бизнесу госкомпаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Российские железные дороги» (РЖД), «Интер РАО» и «Ростелеком» возглавили список крупнейших госкомпаний-заказчиков по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу, следует из рейтинга Корпорации МСП. Данные были получены на основе информации о закупках за 2022 год.

Составлен список наиболее лояльных к малому бизнесу госкомпаний

Помимо РЖД, «Интер РАО» и «Ростелекома», в топ-5 оказались «Газпром» (четвертое место), а также «Аэрофлот», «Алроса» и «РусГидро»  — они поделили между собой пятое место.

В десятку наиболее лояльных заказчиков также попали «Автодор» и «Автодор-платные дороги», «Ростех», «Транснефть», ОСК и «Россети».

По итогам 2022 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса составил рекордные 7 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей больше, чем в 2021 году. Закупки этот период совершили более 12 тыс. заказчиков. Одновременно более чем вдвое, до 1,1 млн позиций, расширился перечень закупаемых товаров.

С 2022 года действует повышенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний крупнейшими заказчиками.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
  2. 2 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
  3. 3 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
  4. 4 RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов
  5. 5 Сладко жить не запретишь: кто производит шоколад в России
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июня 2023

Loud

15 июня 2023

ИНКновация

18 июня 2023

Jet Security Team

18 июня 2023

MGIMO Ventures

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ