Составлен список наиболее лояльных к малому бизнесу госкомпаний

«Российские железные дороги» (РЖД), «Интер РАО» и «Ростелеком» возглавили список крупнейших госкомпаний-заказчиков по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу, следует из рейтинга Корпорации МСП. Данные были получены на основе информации о закупках за 2022 год.

Помимо РЖД, «Интер РАО» и «Ростелекома», в топ-5 оказались «Газпром» (четвертое место), а также «Аэрофлот», «Алроса» и «РусГидро» — они поделили между собой пятое место.

В десятку наиболее лояльных заказчиков также попали «Автодор» и «Автодор-платные дороги», «Ростех», «Транснефть», ОСК и «Россети».

По итогам 2022 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса составил рекордные 7 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей больше, чем в 2021 году. Закупки этот период совершили более 12 тыс. заказчиков. Одновременно более чем вдвое, до 1,1 млн позиций, расширился перечень закупаемых товаров.

С 2022 года действует повышенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний крупнейшими заказчиками.

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