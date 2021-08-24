Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчикам технологий ИИ предоставят госсубсидии до 3 млрд рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Разработчики аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) смогут получить госсубсидии. Порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Разработчикам технологий ИИ предоставят госсубсидии до 3 млрд рублей

Речь идет о разработке технологий ИИ, которые можно будет применить в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Субсидии будут предоставляться на проекты, реализованные в течение шести лет. Размер субсидии составит до 500 млн рублей в год. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 млрд рублей.

За счет господдержки производители смогут возместить до 70% затрат на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий.

При этом компания, претендующая на субсидии, должна гарантировать, что выручка от реализации проектов составит не менее двух размеров полученной субсидии.

Для получения госсубсидий организациям предстоит пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения будут опубликованы на сайте Минпромторга.

В 2021 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на субсидии разработчикам АПК в федеральном бюджете заложено 1,5 млрд рублей. 

В мае 2021 года Минэкономразвития составило критерии, по которым разработки могут относятся к сфере ИИ и претендовать на субсидии. В частности, туда вошли компьютерное зрение, распознавание речи и интеллектуальная поддержка принятия решений.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности
  2. 2 Bosch вложит около 70 млн евро в производство аккумуляторов
  3. 3 Хакеры выставили на продажу копии паспортов более миллиона российских клиентов Oriflame
  4. 4 Алис Киллин инвестирует в биткоин с 2013 года. Она спрогнозировала, что ждет криптовалюту через 5 лет
  5. 5 В России разработали комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма