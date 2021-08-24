Разработчикам технологий ИИ предоставят госсубсидии до 3 млрд рублей

Разработчики аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) смогут получить госсубсидии. Порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет о разработке технологий ИИ, которые можно будет применить в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Субсидии будут предоставляться на проекты, реализованные в течение шести лет. Размер субсидии составит до 500 млн рублей в год. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 млрд рублей.

За счет господдержки производители смогут возместить до 70% затрат на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий.

При этом компания, претендующая на субсидии, должна гарантировать, что выручка от реализации проектов составит не менее двух размеров полученной субсидии.

Для получения госсубсидий организациям предстоит пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения будут опубликованы на сайте Минпромторга.

В 2021 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на субсидии разработчикам АПК в федеральном бюджете заложено 1,5 млрд рублей.

В мае 2021 года Минэкономразвития составило критерии, по которым разработки могут относятся к сфере ИИ и претендовать на субсидии. В частности, туда вошли компьютерное зрение, распознавание речи и интеллектуальная поддержка принятия решений.

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