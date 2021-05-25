Определены критерии разработок в сфере ИИ, которые смогут претендовать на субсидии

Минэкономики составило критерии разработок, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года. Проект приказа ведомства опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Из документа следует, что проекты, которые претендуют на принадлежность к сфере ИИ и государственные субсидии, должны решать задачи в одной из пяти определенных областей:

компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения людей, животных и других объектов;

обработка языка — анализ и классификация отдельных высказываний, текстов, определение смысловых ошибок в тексте;

распознавание и синтез речи — создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверка подлинности речи, создание средства управления эмоциями в речи, опеределение социального статуса человека;

интеллектуальная поддержка принятия решений, в том числе предиктивная аналитика, системы управления персоналом через машинное обучение и контроль психофизического состояния сотрудников компаний;

перспективные методы ИИ, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров людей.

К сожалению, бывают случаи, когда авторы проекта позиционируют их как ИИ, не обладая должным технологическим ядром, сообщили газете «Коммерсантъ» в Минэкономики: «В связи с этим и возникла необходимость разработки соответствующего приказа».

По теме: Правительство России утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавили, что с помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы.

Фото: Unsplash