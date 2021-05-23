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Правительство России утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки бизнесу, который внедряет технологии искусственного интеллекта.

Правительство России утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта

На меры поддержки до 2024 года выделят 5,26 млрд рублей. Средства распределят на конкурсной основе.

«Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей», — отмечается на сайте правительства.

Власти рассчитывают, что принятые решения расширят применение искусственного интеллекта, а также простимулируют цифровую трансформацию экономики.

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Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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