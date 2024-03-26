Лондонский стартап Stayf выходцев из России привлек €650 тыс. от AltaIR Capital и других

Лондонский стартап Stayf выходцев из России привлек €650 тыс. от AltaIR Capital, Yellow Rocks, Smart Partnership Capital и других. Stayf основали Максим Журило и Кирилл Примака, это SaaS-платформа для развития социальных связей между сотрудниками компаний.

Британский стартап Stayf выходцев из России Максима Журило и Кирилла Примаки привлек €650 тыс. от AltaIR Capital Игоря Рябенького, Yellow Rocks под управлением Сергея Богданова и Smart Partnership Capital под управлением Николая Кирпичникова и Дениса Костусева. Об этом пишет EU-Startups.

Stayf привлек средства в предпосевном (pre-seed) раунде инвестиций. В нем также участвовали фонд Somersault Ventures, Марк Янгер и бизнес-ангелы.

Стартап Stayf разрабатывает SaaS-платформу для развития социальных связей между сотрудниками компаний. Решение создано для помощи бизнесу в объединении сотрудников после увольнений и поддержания их вовлеченности, рассказал Журило.

Stayf в 2023 году запустили сооснователь I Love Supersport Максим Журило и бывший инвестиционный аналитик Yellow Rocks Кирилл Примака.

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