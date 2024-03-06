В Steam появилась возможность скрывать игры от друзей

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve 5 марта обновил сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam. Нововведения доступны для всех пользователей в полной и мобильной версиях цифрового магазина и портативного ПК Steam Deck.
Новые функции Steam:
- Подарки можно объединить в один заказ сразу несколько подарков;
- Синхронизированная корзина на всех устройствах;
- Приватность профиля: теперь можно скрывать игры в библиотеке от друзей и других пользователей.
- Возможность сделать игры приватными еще до покупки, все дополнения к приватным играм автоматически становятся скрытыми.
В октябре 2023 года Valve представила обновленный сервис SteamVR 2.0 внутри дистрибьюторской платформы Steam. Она представляет собой универсальный инструмент для использования виртуальной реальности с любым оборудованием. Valve вела разработку новой версии приложения с 2019 года.
Разработчики добавили в SteamVR 2.0 поддержку голосового чата и сделали более простым доступ к уведомлениям самой платформы. А в улучшенном магазине Steam теперь отдается приоритет играм для виртуальной реальности, именно такие продукты появляются первыми в каталоге.
Фото на обложке: Casimiro PT /
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