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В Steam появилась возможность скрывать игры от друзей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve 5 марта обновил сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam. Нововведения доступны для всех пользователей в полной и мобильной версиях цифрового магазина и портативного ПК Steam Deck.

В Steam появилась возможность скрывать игры от друзей

Новые функции Steam:

  • Подарки можно объединить в один заказ сразу несколько подарков;
  • Синхронизированная корзина на всех устройствах;
  • Приватность профиля: теперь можно скрывать игры в библиотеке от друзей и других пользователей.
  • Возможность сделать игры приватными еще до покупки, все дополнения к приватным играм автоматически становятся скрытыми.

В октябре 2023 года Valve представила обновленный сервис SteamVR 2.0 внутри дистрибьюторской платформы Steam. Она представляет собой универсальный инструмент для использования виртуальной реальности с любым оборудованием. Valve вела разработку новой версии приложения с 2019 года.

Разработчики добавили в SteamVR 2.0 поддержку голосового чата и сделали более простым доступ к уведомлениям самой платформы. А в улучшенном магазине Steam теперь отдается приоритет играм для виртуальной реальности, именно такие продукты появляются первыми в каталоге.

Фото на обложке: Casimiro PT / Shutterstock

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