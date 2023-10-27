Valve представила обновленный SteamVR 2.0

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve представил обновленный сервис SteamVR 2.0 внутри дистрибьюторской платформы Steam.
SteamVR представляет собой универсальный инструмент для использования виртуальной реальности с любым оборудованием. Valve вела разработку новой версии приложения с 2019 года.
Обновленная версия поддерживает практически все функции оригинальных Steam и Steam Deck. Там появилась оптимизированная поддержка клавиатуры с набором текста двумя курсорами. Также сервис начал поддерживать некоторые новые языки.
Разработчики добавили в SteamVR 2.0 поддержку голосового чата и сделали более простым доступ к уведомлениям самой платформы. А в улучшенном магазине Steam теперь отдается приоритет играм для виртуальной реальности, именно такие продукты появляются первыми в каталоге.
В конце сентября Valve официально представила Counter-Strike 2, предыдущая часть версии CS:GO вышла в 2012 году. В весной геймеры получили «огромное», по заявлению самой Valve, обновление популярной игры в жанре MOBA — Dota 2.
Фото на обложке: Steam
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как открыть свой мобильный паблишинг в 2023 году: что нужно знать. Часть 2
- 2 Как открыть свой мобильный паблишинг в 2023 году: что нужно знать. Часть 1
- 3 Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта
- 4 Как компании по разработке игр применяют искусственный интеллект и нейросети?
- 5 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
ВОЗМОЖНОСТИ
27 октября 2023
29 октября 2023
30 октября 2023