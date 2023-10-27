Valve представила обновленный SteamVR 2.0

SteamVR представляет собой универсальный инструмент для использования виртуальной реальности с любым оборудованием. Valve вела разработку новой версии приложения с 2019 года.

Обновленная версия поддерживает практически все функции оригинальных Steam и Steam Deck. Там появилась оптимизированная поддержка клавиатуры с набором текста двумя курсорами. Также сервис начал поддерживать некоторые новые языки.

Разработчики добавили в SteamVR 2.0 поддержку голосового чата и сделали более простым доступ к уведомлениям самой платформы. А в улучшенном магазине Steam теперь отдается приоритет играм для виртуальной реальности, именно такие продукты появляются первыми в каталоге.

В конце сентября Valve официально представила Counter-Strike 2, предыдущая часть версии CS:GO вышла в 2012 году. В весной геймеры получили «огромное», по заявлению самой Valve, обновление популярной игры в жанре MOBA — Dota 2.

Фото на обложке: Steam