В работе видеоигровой площадки Steam произошел сбой 31 марта

Пользователи начали оставлять жалобы на проблемы в работе сервиса примерно в 20:00 мск. На максимуме в 20:30 мск число жалоб достигло более 3 тыс. По данным Downdetector, в 20:30 мск сетевые сбои DNS составили 1,7%, сбои HTTP(S) — 1,3%.

Почти половина жалоб пользователей касается общего сбоя в работе сервиса, по 20% пользователей сообщили о неполадках в работе мобильного приложения и сайта Steam, еще 9% сообщили о проблемах в работе личного кабинета Steam.







Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс



Чаще всего на неполадки в работе Steam жаловались жители Свердловской области (5%), Челябинской, Самарской, Тюменской и Тверской областей (по 2%). «Не работает Steam: сначала ничего не работало и не запускалось, теперь запускаются синглплеерные игры, а так, ни сервис, ни магазин не работают», — написал один из пользователей на Downdetector.su.

В середине января в работе Steam произошел глобальный сбой. Жалобы на работу платформы отправляли жители из России, США, Германии и других стран. Сообщения пользователей касались проблем с установкой интернет-соединения, загрузкой сайта и открытием приложения.

Steam — это онлайн-магазин и платформа для запуска игр, где геймеры могут общаться между собой. После начала военной операции на Украине сервис запретил российским пользователям пополнять счет аккаунта с помощью российских банковских карт. На фоне введенных ограничений со стороны площадки российские компании, в частности МТС и «Т-Банк», представили свои платежные инструменты для пополнения счета.

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