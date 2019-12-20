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Как фондовый рынок отреагировал на сообщения об обысках у Гуцериева

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сегодня в квартире миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах компаний, связанных с ним, прошли обыски по уголовному делу о неуплате налогов и хищениях. Об этом сообщили СМИ и телеграм-каналы. Фондовый рынок не замедлил отреагировать на новость.

Как фондовый рынок отреагировал на сообщения об обысках у Гуцериева

Акции «М.Видео» на Московской фондовой бирже упали на 13,46%. Минимальная цена за акцию составляла 504,8 рубля. Ритейлер контролируется группой «Сафмар» Гуцериева.

6 декабря цена за акцию «М.Видео» достигала исторического рекорда и составляла 604,2 рубля. На момент написания новости стоимость акции составляет 534 рубля.

Акции "М.Видео"

Акции самого «Сафмара» выросли на 2,82%. Максимальная цена достигала 524,8 рубля. Сейчас стоимость акции составляет 524,4 рубля.

Промышленные активы «Сафмара» демонстрируют падение. Акции «Русснефти» просели на 0,32%. Минимальная стоимость в начале торгов составляла 554 рубля, сейчас — 558,2 рубля. 

Фото: katjen / Shutterstock.com

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24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

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