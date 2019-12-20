Сегодня в квартире миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах компаний, связанных с ним, прошли обыски по уголовному делу о неуплате налогов и хищениях. Об этом сообщили СМИ и телеграм-каналы. Фондовый рынок не замедлил отреагировать на новость.

Как фондовый рынок отреагировал на сообщения об обысках у Гуцериева