Силовики пришли с обысками к миллиардеру Михаилу Гуцериеву — СМИ

В квартире бизнесмена-миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний проходят обыски по уголовному делу о неуплате налогов и хищениях. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. До этого об обысках написал телеграм-канал Mash.

Mash пишет, что Гуцериева подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефтепродуктов. По версии следствия, их нелегально вывезли за границу — в Турцию и страны ЕС — через компании миллиардера.

Ущерб от этих действий оценивается в миллиарды рублей, пишут СМИ. Официального сообщения Следственного комитета о ситуации пока нет.

Mash уточняет, что сотрудники ФСБ и СК обыскивают офисы десяти компаний, связанных с группой «Сафмар» Гуцериева. В частности, с обыском пришли в офис компании «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид.

По данным канала, «ФортеИнвест» — одна из компаний, которую использовали для контрабанды нефтепродуктов.

Пресс-служба группы «Сафмар» заявила ТАСС, что информация об обысках не соответствует действительности.

По подсчетам Forbes, состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд. Он занимает 28 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Капитал Саида Гуцериева достигает $1,3 млрд, он на 71 месте рейтинга.

В холдинг «Сафмар» входят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, компании по добыче угля и калия, финансовые активы, ритейл, строительные компании, логистические центры, отели, радио и телеканалы.

В частности, через структуры «Сафмар» отец и сын Гуцериевы владеют долями в нефтяных компаниях «Русснефть» и «Нефтиса», а также в сети «М.Видео». Общая выручка группы «Сафмар» в 2018 году составила 1,4 трлн рублей.

В базе данных «Контур.Фокус» Саид Гуцериев значится генеральным директором «ФортеИнвест». В числе видов деятельности компании указаны торговля топливом и производство нефтепродуктов. 100% «ФортеИнвест» принадлежат кипрской «Стармали Энтерпрайзис Лимитед».