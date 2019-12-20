Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Силовики пришли с обысками к миллиардеру Михаилу Гуцериеву — СМИ

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В квартире бизнесмена-миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний проходят обыски по уголовному делу о неуплате налогов и хищениях. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. До этого об обысках написал телеграм-канал Mash.

Силовики пришли с обысками к миллиардеру Михаилу Гуцериеву — СМИ

Mash пишет, что Гуцериева подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефтепродуктов. По версии следствия, их нелегально вывезли за границу — в Турцию и страны ЕС — через компании миллиардера.

Ущерб от этих действий оценивается в миллиарды рублей, пишут СМИ. Официального сообщения Следственного комитета о ситуации пока нет.

Mash уточняет, что сотрудники ФСБ и СК обыскивают офисы десяти компаний, связанных с группой «Сафмар» Гуцериева. В частности, с обыском пришли в офис компании «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид.

По данным канала, «ФортеИнвест» — одна из компаний, которую использовали для контрабанды нефтепродуктов.

Пресс-служба группы «Сафмар» заявила ТАСС, что информация об обысках не соответствует действительности.

По подсчетам Forbes, состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд. Он занимает 28 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Капитал Саида Гуцериева достигает $1,3 млрд, он на 71 месте рейтинга.

В холдинг «Сафмар» входят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, компании по добыче угля и калия, финансовые активы, ритейл, строительные компании, логистические центры, отели, радио и телеканалы. 

В частности, через структуры «Сафмар» отец и сын Гуцериевы владеют долями в нефтяных компаниях «Русснефть» и «Нефтиса», а также в сети «М.Видео». Общая выручка группы «Сафмар» в 2018 году составила 1,4 трлн рублей.

В базе данных «Контур.Фокус» Саид Гуцериев значится генеральным директором «ФортеИнвест». В числе видов деятельности компании указаны торговля топливом и производство нефтепродуктов. 100% «ФортеИнвест» принадлежат кипрской «Стармали Энтерпрайзис Лимитед». 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

18 декабря 2019

Программирование для детей

18 декабря 2019

Профессии будущего

18 декабря 2019

Профориентация для взрослых

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ