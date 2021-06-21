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Бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список Евросоюза

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал в четвертый пакет санкций, принятый Евросоюзом против Белоруссии, в частности, из-за принудительной посадки самолет авиакомпании RyanAir. Под ограничения попали также «МАЗ» и «БелАЗ».

Бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список Евросоюза

Санкции введены в отношении восьми организаций и 78 человек, в числе которых сын Президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, компании «МАЗ», «БелАЗ».

«Решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и насильственным подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – приводит РБК выдержку из сообщения комиссии Евросоюза.

В сообщении уточняется, что против семи физических лиц и одного юрлица санкции были введены конкретно из-за «принудительной и незаконной» посадки рейса RyanAir 23 мая.

Михаил Гуцериев, по данным на 2021 год занимающий 60 место в списке богатейших бизнесменов России, является главным акционером промышленно-финансовой группы «Сафмар» и владеет контрольным пакетом ритейл-компаний «М.Видео» и «Эльдорадо».

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Фото: Санкт-Петербургский Мухтасибат

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