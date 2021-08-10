Попавший под санкции Михаил Гуцериев вышел из капитала «Русснефти» в пользу брата

Попавший под санкции российский бизнесмен, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев вышел из капитала «Русснефти». Все принадлежавшие ему 37,15% акций компании Михаил передал брату Сайт-Саламу Гуцериеву.

О выходе Михаила Гуцериева из состава акционеров «Русснефти» рассказал российский Forbes со ссылкой на полученное от компании сообщение.

Михаил Гуцериев передал своему брату Саит-Саламу Гуцериеву 37,15% обыкновенных акций «Русснефти», что составляет 27,86% уставного капитала компании. Таким образом Саит-Салам стал владельцем всех ключевых нефтяных активов семьи, пишет издание.

9 августа в отношении Михаила Гуцериева ввели санкции в Великобритании по причине его связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В сообщении британских властей Гуцериева назвали «одним из главных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко».

В июне в отношении Михаила Гуцериева ввели санкции в Евросоюзе, в июле – в Швейцарии.

«Русснефть» имеет активы, в частности, в Западной и Центральной Сибири, Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов компании превышает 200 млн тонн.

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