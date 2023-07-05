Более трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок

Свыше трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок. Активнее других инвестируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкортостана, Свердловской и Самарской областей. Об этом говорится в исследовании УК ПСБ, с которым ознакомился RB.RU.

Жители Краснодарского края, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Ростовской областей и Татарстана, наоборот, планируют сократить инвестиции.

Гендиректор УК ПСБ Николай Рясков прогнозирует, российский рынок акций к концу августа будет находиться примерно на тех же уровнях из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста. Поддержать рынок могут поступающие от компаний дивиденды.

Сдерживающими же факторами, по его мнению, станут: ускорение инфляции и, соответственно, повышение ключевой ставки ЦБ, медленное восстановление китайской экономики и возможное сочетание рецессии и длительного периода высоких ставок в США.

В среднем россияне ежемесячно откладывают на будущее 8,7 тыс. рублей. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала RB.RU, где лучше хранить накопления и в какой валюте в 2023 году.

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