Эксперт «Выбери.ру» рассказала, где и в чем хранить сбережения в 2023 году

В среднем россияне ежемесячно откладывают на будущее 8,7 тыс. рублей. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала RB.RU, где лучше хранить накопления и в какой валюте в 2023 году.

Представитель сервиса рекомендует гражданам со сбережениями в размере 100-200 тыс. рублей состредоточиться на их сохранении, а не желании заработать. При этом, по словам Андриевской, создавать «подушку безопасности» лучше с минимальным риском, «ведь проблем с сохранением сбережений сейчас и так с избытком».

В Выбери.Ру» считают, что ложения во вклады и накопительные счета гораздо эффективнее, чем домашний «сейф» под матрасом. По результатам опроса сервиса, более 85% вкладчиков старше 60 лет доверяют свои сбережения кредитным организациям. «Даже старшее поколение теперь выберет вклад или накопительный счет, чтобы защитить свои накопления от инфляции. Никому не нужно лишний раз объяснять, что «под матрасом» ваши «кровные» хоть и будут под рукой, но точно не принесут процентов», отмечает Андриевская.

По словам эксперта, довольно «щедрые» по нынешним временам предложения можно отметить у лидеров розницы — Сбер, ВТБ, «Альфа-банк»,— которые предлагают до 9,5% годовых, то есть на 200 б.п. выше ключевой ставки ЦБ. Правда, на длинные сроки – до 3-х лет. Но, учитывая прогноз о темпах инфляции от ЦБ в ближайший год – 4,5%-6,5% , доходность вклада выглядит привлекательно. Как минимум плюс 300 п.п. заработают вкладчики, а вложения на 1,4 млн рублей застрахованы государством.

Андриевская отметила, что высокие проценты свидетельствуют о том, что на ближайшие три года банки не ожидают кардинальных изменений. Они уже оценили свои риски и «заложили» их в ставки длинных по сроку вкладов.

В последние годы достойным конкурентом вкладов стали накопительные счета, считает Ирина Андриевская. Популярность объясняеся тем, что деньги всегда «под рукой», снять сбережения можно без потери процентов – в отличие от срочных вкладов.

Кроме того, во многих банках ставки по накопительным счетам на 5 п.п.-10 п.п. выше депозитных – 10%-11% (УБРиР, «Газпромбанк»). При этом конкуренция за деньги населения растет – банкиры повышают ставки в мае, отмечает эксперт.

С одной стороны, это выгодно вкладчикам, с другой стороны, рост ставок может свидетельствовать о возможном повышении ключевой ставки ЦБ в июне. Но это тоже сыграет в плюс для вкладчиков – проценты вырастут вслед за показателем регулятора. Однако людям нужно знать, что проценты по накопительному счету банк может менять в одностороннем порядке при любом изменении конъюнктуры рынка.

По данным финансового маркетплейса, онлайн-спрос людей на накопительные счета за апрель вырос на 16% и достиг максимального показателя за последние полгода. Для сравнения – апрельский онлайн-спрос на вклады напротив стал минимальным за последние полгода.

Хранить наличные доллары или евро – это проверенный людьми способ накопить деньги. Но ЦБ и банки утверждают, что с начала кризиса интерес россиян к долларам сократился до минимума. Однако покупать эту валюту сейчас дорого и рискованно. Десять пакетов западных санкций уже принесли немало проблем, включая ограничения ЦБ РФ на снятие наличной валюты, говорит Андриевская.

По словам эксперта, если граждане копят доллары, например, для зарубежной поездки, то можно оказаться в плюсе, учитывая рост его курса. Вклад в долларах тоже позволит заработать доход. Даже в самом негативном сценарии вкладчики смогут конвертировать сбережения в рубли. Валютные в банках застрахованы так же, как и рублевые, отмечает она. Вдобавок, если курс рубля будет падать, как это происходит с начала 2023 года, то к процентам от банка получится заработать и на курсовой разнице. Тем более, что банки вновь поднимают ставки по вкладам в долларах. Мы видим, что среди банковских предложений можно найти долларовый депозит и на короткий срок (91 день) по ставке 3,25% (Банк «Русский Стандарт»).

Альтернативная валюта – китайский юань – была волатильной весь 2022 год. А для перезапуска экономики после ковидных ограничений курс внешнего юаня может быть снижен по решению властей и в 2023 году. Такой сценарий нельзя исключать всем, кто копит валюту Поднебесной «под подушкой», говорит Андриевская.

Однако вклады в юанях могут в 2023 году принести доход российским вкладчикам благодаря падению курса рубля и относительно щедрым процентам банков даже на короткие сроки — до трех месяцев. Весной 2023 года мы видим ставки у лидеров банковской розницы – 3,65%– 2,6% («Альфа-банк», ВТБ, банк «ДОМ.РФ»).

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