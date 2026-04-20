Rutube создал новую должность — директора по развитию авторов: её занял бывший топ Т-Банка Бато Шойбонов

Rutube усиливает направление пользовательского контента

Видеосервис Rutube создал новую должность директора по развитию авторов и назначил на неё Бато Шойбонова. Таким образом компания усиливает фокус на авторском контенте. До этого Шойбонов возглавлял отдел по работе с видеоблогерами в Т-Банке.

На новой позиции перед Бато Шойбоновым стоят следующие задачи:

сформировать среду и финансовые условия для развития авторов,

объединить авторов в единую экосистему.

Бато Шойбонов отметил, что рад присоединиться к Rutube на этапе стратегии UGC First, при которой платформа фокусируется на пользовательском контенте.

«Планирую устроить всё так, чтобы блогеры регулярно размещались на площадке, зарабатывали и чувствовали себя услышанными», — подчеркнул Бато Шойбонов.

Он добавил, что реализовать поставленные задачи ему поможет опыт построения собственной команды внутри компании для работы с авторами топ-уровня, а также интерес к блогосфере.

90% крупнейший рекламодателей России — на Rutube

Ранее в интервью Russian Business заместитель генерального директора и глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщал, что в 2026 году Rutube усиливает поддержку авторов и развивает инструменты монетизации на фоне изменений алгоритмов и распространения ИИ.

По его словам, платформа уже работает с 90% крупнейших рекламодателей России и за 2025 год выплатила блогерам почти 1,5 млрд рублей.

На Rutube представлено более 1 млн авторов

В пресс-службе Rutube подчеркнули, что привлечение специалистов по работе с авторами стало одним из ключевых решений для развития платформы. Ранее компания назначила Павла Белова руководителем привлечения премиальных авторов платформы. До перехода в Rutube он возглавлял направление партнёрского маркетинга во «ВКонтакте».

Компания активно развивает платформу и увеличивает объём контента. На данный момент количество активных авторов превысило 1 млн, ежемесячно они загружают более 2,8 млн видео. По словам главы «Газпром-Медиа» Александра Жарова, в январе 2026 года дневной охват Rutube составлял около 26 млн пользователей, а месячный — 85 млн.

