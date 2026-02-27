Rutube дал авторам доступ к расширенной статистике: блогеры смогут анализировать взаимодействие зрителей с видео

Видеосервис Rutube открыл авторам доступ к расширенной статистике удержания внимания аудитории. Инструмент позволит детально отслеживать, как зрители смотрят конкретные ролики и на каких моментах прекращают просмотр. Функция уже доступна в веб-версии платформы в разделе «Студия».

Rutube теперь показывает среднее время просмотра пользователя

Новый раздел аналитики отображается на сайте в формате наглядного графика. По нему авторы контента могут отследить среднюю продолжительность просмотра, фрагменты, которые пользователи пересматривают чаще всего, а также моменты, на которых аудитория закрывает видео.

Найти инструмент можно через контекстное меню у ролика или в разделе «Аналитика» во вкладке «Видео». В интерфейсе функция отмечена специальной плашкой «Новое».

Новый инструмент доступен для видео длиной от 3 минут

На первом этапе график доступен для видео, загруженных после 1 июля 2025 года и набравших более 100 просмотров в веб-версии платформы. Минимальная продолжительность ролика должна составлять не менее трёх минут.

Для вертикальных коротких видео (Shorts) статистика доступна при условии загрузки начиная с 1 ноября 2025 года. Данные обновляются автоматически раз в сутки и показывают общую статистику за всё время.

Новая статистика поможет блогерам «двигаться не вслепую»

Директор по продукту Rutube Евгений Ильчук отметил, что платформа последовательно расширяет возможности авторского кабинета. По его словам, задача сервиса — дать блогерам инструменты для глубокого анализа реакции аудитории и выстраивания контент-стратегии на основе данных, а не интуитивных решений.

Новая статистика удержания внимания призвана помочь авторам точнее понимать интересы зрителей и корректировать формат и структуру видео с учётом поведения аудитории.

Контекст

По словам главы «Газпром-Медиа» Александра Жарова, к концу 2026 года ежедневная аудитория сервиса должна превысить 35 млн пользователей. Для сравнения: сейчас этот показатель составляет 26 млн, а месячная аудитория приближается к 85 млн человек.

Одновременно «Газпром-Медиа» формирует вокруг Rutube целостную цифровую среду. Так, сервис коротких видео Yappy уже был преобразован в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier, сохраняя статус самостоятельного бренда, постепенно встраивается в экосистему вокруг Rutube.