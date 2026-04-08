RUTUBE делает ставку на «премиальных авторов» — их привлечением займётся бывший топ-менеджер из VK

Видеосервис RUTUBE назначил Павла Белова руководителем направления по привлечению премиальных авторов. Он будет выстраивать долгосрочные партнёрские отношения с блогерами и формировать профессиональное комьюнити внутри платформы. В компании рассчитывают, что это направление станет одним из ключевых драйверов развития видеосервиса.

Ранее Павел Белов занимался партнёрским маркетингом в VK

До перехода в RUTUBE Павел Белов занимал должность руководителя группы направлений партнёрского маркетинга в ВКонтакте. В социальной сети Павел Белов развивал партнёрские программы и работал с контент-мейкерами.

«Я рад присоединиться к команде и вижу для себя отличные перспективы. Я много лет работаю с авторами и партнёрами, надеюсь, мой опыт будет полезен RUTUBE», — поделился Павел Белов.

RUTUBE активно поддерживает начинающих авторов

Направление взаимодействия с блогерами в компании развивается особенно активно. В частности, компания запустила «Академию блогеров» для начинающих авторов: в рамках программы можно пройти обучение и освоить базовые навыки ведения контента. Команда платформы также помогает авторам разбираться в инструментах сервиса, следить за обновлениями и ориентироваться в трендах.

Кроме того, на платформе внедрили систему уровней для авторов — от начинающего до профессионала: в зависимости от статуса блогеры получают дополнительные возможности, например, персонального менеджера.

В 2026 году RUTUBE собирается запустить рекламную платформу

С начала 2026 года RUTUBE активно развивает инструменты для авторов и партнёрские программы. По данным компании количество активных авторов на платформе превысило 1 млн. Ежемесячно блогеры загружают более 2,8 млн видео.

Параллельно Rutube развивает инструменты монетизации для создателей контента. Rutube планирует запустить собственную рекламную платформу в 2026 году. Новый сервис позволит брендам, агентствам и авторам напрямую размещать рекламу без посредников и самостоятельно управлять кампаниями — от настройки таргетинга до анализа эффективности. В компании рассчитывают, что это поможет усилить позиции в рекламном сегменте

В 2024 году Rutube обновил рекламное направление и запустил новые форматы, например, баннерную рекламу. Это позволило увеличить рекламную выручку в четыре раза, а ежемесячная аудитория платформы выросла почти до 80 млн пользователей.

