«Рынок креаторов оказался в турбулентности»: Сергей Косинский — о поддержке блогеров и монетизации Rutube в 2026-м

В 2026 году видеоплатформа RUTUBE усиливает поддержку авторов и развивает инструменты монетизации на фоне изменений алгоритмов и распространения ИИ. Как рассказал Russian Business глава цифровых активов «Газпром‑Медиа Холдинга» Сергей Косинский, платформа уже работает с 90% крупнейших рекламодателей России. В рамках поддержки авторов RUTUBE выплатил блогерам почти 1,5 млрд рублей — только за 2025 год.

Главный вызов для российских креаторов — полностью перестроить свою работу

В 2026 году рынок креаторов в России переживает активный период перестройки: на него влияют развитие искусственного интеллекта, изменения алгоритмов платформ и новая логика дистрибуции контента.

«Рынок креаторов в России в 2026 году оказался в турбулентности. <...> Задача всех российских сервисов в этот период — максимально поддержать блогеров, помочь им быстро и эффективно отладить процесс работы, выйти на рекламодателей и привлечь аудиторию», — поделился с Russian Business Сергей Косинский, заместитель генерального директора и глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

По его словам, сегодня RUTUBE готов поддерживать как начинающих авторов, так и крупных российских инфлюенсеров. Так, в 2026 году платформа предоставила авторам расширенную статистику — о количестве зрителей, глубине просмотров и монетизации контента.

Блогеры активно дублируют контент на RUTUBE

Сергей Косинский отметил, что сейчас платформа не требует от блогеров эксклюзивного размещения контента. При этом RUTUBE продолжает развивать студию для авторов, расширяя функциональность сервиса и добавляя новые инструменты для работы с контентом.

По его словам, платформа также фиксирует рост числа крупных российских инфлюенсеров, которые дублируют на RUTUBE свой контент. Среди них — обозреватель Ксения Дукалис, интервьюер Александр Соколовский, психолог Алексей Ситников, предприниматель Оскар Хартманн и фуд-блогер Егор Тарнакин.

На RUTUBE представлены 90% из топ-300 крупнейших рекламодателей России

Специально для обучения начинающих авторов команда RUTUBE запустила «Академию блогеров». В рамках программы создатели контента могут пройти обучение и освоить базовые навыки ведения блога на платформе.

Сергей Косинский также отметил, что «Команда R» отвечает на вопросы авторов, помогает им эффективнее использовать инструменты сервиса, отслеживать обновления и ориентироваться в актуальных трендах.

Кроме того, на платформе появилась новая система уровней для авторов. Теперь каждому блогу присваивается статус — начинающий, продвинутый или профессионал. В зависимости от категории авторы получают дополнительные привилегии, например персонального менеджера от платформы.

Кроме того, видеопортал развивает систему монетизации.

«На нашем видеосервисе уже представлены 90% из топ-300 крупнейших рекламодателей России, а за прошлый год мы выплатили авторам почти 1,5 млрд рублей», — добавил Сергей Косинский, глава цифровых активов «Газпром‑Медиа Холдинга».

Контекст

Дневная аудитория Rutube в январе 2026 года составляла около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн. Платформа стабильно наращивает аудиторию на протяжении последнего года. Согласно данным Mediascope, 9 декабря 2025 года аудитория Rutube достигла 23,8 млн человек, тогда как у YouTube она составила 22,3 млн. В этот день Rutube впервые опередил YouTube по суточному охвату в России.

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров выразил уверенность, что к концу 2026 года дневная аудитория платформы превысит 35 млн пользователей.

В разговоре с Russian Business Сергей Косинский также отметил, что ключевым фокусом развития сервиса теперь становится не рост аудитории.

«В этом году наш фокус — выручка и так называемый таймспент. Поэтому для нас важен даже не столько рост аудитории, сколько увеличение времени, которое пользователи проводят на платформе», — отметил Сергей Косинский.

Подробнее — в интервью Russian Business с заместителем гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергеем Косинским.