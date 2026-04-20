Масштабный сбой устранён: ChatGPT, Claude и Gemini восстановили работу

20 апреля 2026 года по всему миру наблюдался масштабный сбой в работе популярных нейросетей — ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), а также Copilot (Microsoft). Пользователи массово жаловались на отсутствие доступа к сайтам, количество жалоб в сервисе Downdetector почти достигло четырёх тысяч. Серверы нейросетей были недоступны больше часа.

Сбой затронул в том числе пользователей из России

Сбой в работе нейросетей затронул как европейские страны, так и Россию. Количество жалоб со стороны российских пользователей на работу ChatGPT достигло 3,9 тысяч 20 апреля.

Больше всего сообщений о неработающем ChatGPT поступило из Нидерландов — 6%. На втором месте США и Германия — по 4%. Далее следуют Москва и Санкт-Петербург — по 3%.

Чаще всего на сбои жаловались пользователи Windows

Первые массовые жалобы на работу ChatGPT начали поступать около 16:00 мск 20 апреля.

Пользователи чаще всего сталкивались с проблемами в работе личного кабинета — 67% от всех сообщений. На втором месте оказались неполадки с оповещениями (16%). Остальные жалобы распределились следующим образом: сбой сервиса — 6%, сбой сайта — 4%, общий сбой — 4%.

Проблема затронула пользователей всех основных операционных систем. На первом месте оказалась Windows — 39,5%, на втором — iOS (33,3%), затем Android (14,9%) и Mac OS X (11,3%).

Предыдущий сбой ChatGPT произошёл в декабре 2025-го

Это не первый глобальный сбой ChatGPT за последние месяцы. В декабре 2025 года пользователи по всему миру фиксировали массовые ошибки 500 Internal Server Error. Проблемы тогда затронули не только нейросеть OpenAI, но и множество крупных сайтов. Причиной стали плановые технические работы в чикагском дата-центре Cloudflare, во время которых часть трафика перенаправлялась на другие узлы сети.

Ещё более масштабный инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Тогда неполадки Cloudflare затронули работу тысяч сайтов по всему миру, в том числе ChatGPT, Spotify и социальную сеть X.